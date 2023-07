Supermercado que vendeu carne com larvas é condenado a pagar indenização

Por conta de todo o incômodo, repulsa e frustração causados ele decidiu entrar com uma ação contra o supermercado (foto: TJMG / Reprodução)

Um supermercado de Machado, no Sul de Minas Gerais, terá que indenizar um cliente que comprou uma peça de carne bovina com larvas. A decisão da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) afirma que a empresa terá que pagar R$ 10 mil por danos morais.