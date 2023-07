Irmãos são esfaqueados pela própria irmã em briga por herança e dívida

Faca usada para a agressão foi apreendida (foto: Divulgação/Polícia Militar) Uma discussão entre três irmãos terminou com uma tentativa de homicídio registrada nessa terça-feira (11/7) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

A Polícia Militar (PMMG) informou que uma mulher de 35 anos esfaqueou a irmã, de 34, além de um irmão, de 20, que tentou apartar a confusão entre elas.

A briga teria sido motivada por uma briga pela herança do avô, uma dívida de R$ 80 e a exclusão do grupo de Whatsapp da família, informou a polícia.

Os outros dois irmãos foram atendidos no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Uma outra equipe da polícia foi até a unidade de saúde. A mulher de 34 anos relatou que estava em divergência, por causa da herança do avô delas. Em uma das brigas, ela expulsou a irmã do grupo do Whatsapp.

A irmã mais nova relatou que foi à casa da mais velha para cobrar uma dívida de R$ 80. Quando chegou ao local, ela teria saído do imóvel com uma faca. Uma discussão entre elas começou quando a autora teria desferido facadas contra a vítima.

Os golpes na região da cabeça foram profundos, atingindo a testa e arrancando parte da pele, do couro cabeludo e do cabelo.

O irmão informou que tentou separar as irmãs na confusão, mas foi esfaqueado pela mais velha, que atingiu sua mão direita. Em determinado momento, ele tomou a faca da agressora e a jogou longe.

A autora das facadas disse também que sua irmã estaria com um cabo de rodo metálico e a atacou, por isso ela pegou a faca para se defender.

Policiais fizeram buscas e encontraram a faca usada no crime em um terreno vago. O objeto apresentava vestígios de sangue e foi apreendido.

A autora e o irmão foram encaminhados à delegacia de plantão, enquanto a outra irmã ficou internada no hospital. O estado de saúde não foi informado.