Dono de imóvel vai cobrar inquilino e é morto esfaqueado

Um homem, de 41 anos, foi assassinado a facadas na noite dessa segunda-feira (10/7), no Bairro Nova Cidade, em Barbacena, no Campo das Vertentes.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima era dono de um imóvel. Inconformado com o atraso no pagamento do aluguel, chamou mais três homens e foram até a casa cobrar o inquilino.





Quando chegaram na residência, começou uma briga generalizada. Os homens que estavam com a vítima começaram a quebrar parte da estrutura externa da casa e ameaçaram pegar uma arma de fogo para matar o inquilino.

O inquilino, então, pegou uma faca e no meio da briga esfaqueou a vítima e um dos homens que estava com ele. Os dois receberam atendimento médico. Contudo, a caminho do hospital, o proprietário do imóvel morreu.

A Polícia Militar disse que prendeu o inquilino e um dos homens que estava com a vítima. Contudo, como os dois precisaram receber atendimento médico, não foram levados para a Delegacia. Ficaram com escolta em um hospital de Barbacena.

Os outros dois comparsas fugiram do local do crime e ainda não foram encontrados pela PM.