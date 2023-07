Presos autores de estupro e roubos em Nova Resende

432

Os cinco mandados foram cumpridos num único dia pelos policiais da Delegacia de Nova Resende (foto: PCMG)

'Certeza de Pena'. Esse o nome da operação deflagrada pela Polícia Civil, na segunda-feira (11/7), em Nova Resende, cidade no sul do estado, com o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva, sendo três por roubo e um por estupro de vulnerável, e uma quinta ordem judicial em virtude de condenação por tráfico de drogas.



Os mandados foram cumpridos no centro e na zona rural do município, e os presos foram encaminhados para o sistema prisional.

“Chama a atenção que a ação foi 100% proveitosa. Dos alvos trabalhados pela equipe, todos foram devidamente localizados e os respectivos mandados cumpridos, de modo que hoje Nova Resende dorme mais tranquila e a criminalidade sente hoje a certeza da pena”, afirma o delegado Manoel Nora, que comandou a operação.