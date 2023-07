BH e outras 346 cidades em Minas estão sob alerta de baixa umidade

Belo Horizonte e outras 346 cidades mineiras estão sob alerta de baixa umidade. Emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta vale até as 19h desta terça-feira (11/7).

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão é que na parte da tarde, a umidade do ar na capital fique em 25%

De acordo com o instituto, a umidade relativa do ar deverá estar entre 20% e 30%. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão é que na parte da tarde, a umidade do ar na capital fique em 25%.O índice ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50% e 60%. Abaixo desse percentual, a umidade pode oferecer riscos à saúde.