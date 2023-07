Restos mortais são de Padre Pedro, confirma exame de DNA

432

Inquérito foi concluído e será arquivado pela delegacia de Capelinha (foto: PCMG/Divulgação)

Um exame realizado no Instituto Médico Legal (IML) confirmou que os restos mortais (ossada) encontrados em fevereiro de 2022, em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, são do padre Antônio Laerte Paranhos, conhecido na cidade como ”Padre Pedro”, que estava desaparecido desde 8 de janeiro de 2018.



Segundo informações da Polícia Civil, o padre estava internado no hospital de Capelinha quando desapareceu. A confirmação foi possível devido à comparação de exames de compatibilidade genética entre os restos mortais e material ofertado pela filha do desaparecido.

Em 1º de fevereiro de 2022, foi reportada a descoberta de um crânio e outros ossos aparentemente humanos em um sítio na região de Capelinha.