Motorista atropela homem, arrasta moto, foge e é preso dentro de casa em BH

432

Acidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (10/7) na Avenida Contagem, no bairro Santa Inês (foto: Google Street View)

Um homem de 36 anos foi preso por atropelar um motociclista e arrastar a moto da vítima durante fuga no bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (10/7).

Segundo o boletim de ocorrência, a colisão foi na Avenida Contagem. A moto ficou presa debaixo do para-choque dianteiro do carro.

Logo depois do impacto, testemunhas se aproximaram do carro e pediram para o motorista sair do veículo. Porém, ele se recusou e acelerou, arrastando a moto por vários metros e deixando o para-choque do carro para trás.

Ainda de acordo com testemunhas, o suspeito, que fugiu sem prestar socorro, estava alterado e apresentava sinais de embriaguez.

Durante os procedimentos da Polícia Militar, um popular passou o endereço onde o carro, sem para-choque, estava estacionado. Os militares se deslocaram até o imóvel indicado e identificaram o veículo na garagem do prédio.

Foi feito contato via interfone com o homem, que se recusou a atender os policiais e informou que foi aconselhado pelo advogado a não conversar com os policiais. Mesmo assim, ele assumiu envolvimento no acidente e desacatou os agentes.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e, com autorização do síndico do prédio, entrou no imóvel para fazer a abordagem. O homem foi encontrado dentro do elevador.

Ele foi preso e encaminhado para a delegacia do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). O carro do suspeito e o celular dele foram apreendidos.