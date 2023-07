Suspeitos se assustam com polícia e batem veículo que levava metralhadora

432

Antes de serem apreendidos, suspeitos tentaram fugir da polícia e bateram em dois carros (foto: PRF / Divulgação) Uma submetralhadora, uma pistola, uma espingarda, carregadores e munições foram apreendidos nesse sábado (8/7), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As armas estavam dentro de um veículo roubado, na BR-040, sentido a capital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela apreensão, os agentes trafegavam pela rodovia quando encontraram um veículo passando pelas viaturas com "direção anormal, expondo risco potencial à vida e à integridade física dos demais usuários da via".





Dentro do veículo haviam dois homens, que, ao serem confrontados, confessaram que o veículo era roubado e que havia armas de fogo no banco do automóvel. "Foram localizados no interior do veículo Jeep/Renegade: uma pistola, calibre 9 mm, com numeração suprimida, 1 espingarda, marca Mossberg, Modelo 500A 12 GA, 1 submetralhadora, sem marca e sem numeração, aparentemente artesanal, calibre 9mm, carregadores e munições", informou a PRF.





Os homens foram presos e encaminhados para a Polícia Judiciária em Nova Lima.