Perita que denunciou assédio na Polícia Civil diz estar sendo vigiada

Homem filmado pelas câmeras de segurança de Tatiane seria, segundo a perita, um policial rondando a casa dela para amendrontá-la (foto: Arquivo pessoal)

A perita da Polícia Civil Tatiane Albergaria, que disse ao Estado de Minas ter sido aposentada compulsoriamente após denunciar ter sofrido assédio dentro da instituição , alega estar sendo vigiada. Na última semana, a servidora falou sobre o caso na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)."Desde sexta-feira (7/7), quando ofereci a denúncia, na Assembleia, tem um carro de polícia que passa constantemente na porta da minha casa e também um policial fica rondando por lá. Fiz vídeos e fotos pra provar", afirma Tatiane, que diz estar assustada e se sentir ameaçada. A denúncia de Tatiane é similar ao da delegada Larissa Bello, de 41 anos, que também contouter sido aposentada compulsoriamente por denunciar assédios.

Tatiane, que tem 38 anos, está solicitando proteção policial junto ao Ministério Público. "Estou com medo", diz. A perita está sendo representada pela advogada Raquel Fernandes, que também defende a família da escrivã Rafaela Drumond, encontrada morta há certa de um mês, na casa dos pais, em Antônio Carlos. De acordo com as investigações, Rafaela teria tirado a própria vida após ter sofrido casos de assédio dentro da Polícia Civil, na delegacia de Carandaí, onde trabalhava.

Um dos carros utilizados pela Polícia Civil. De acordo com Tatiane, eles têm circulado no entorno da residência dela cerca de oito vezes ao dia (foto: Arquivo pessoal)

O suicídio de Rafaela abriu uma ferida na Polícia Civil e surgem, agora, denúncias que mostram as mazelas, em especial, casos de assédio, não só sexual, mas moral, também. Novas denúncias vieram à tona quando Tatiane Albergaria esteve na ALMG. "Meu telefone não pára de receber mensagens e ligações. São muitas as denúncias, não só vítimas na Polícia Civil, mas também na Polícia Penal", conta a servidora.

A advogada Raquel Fernandes aponta preocupação com a situação. "Existe muita coisa acontecendo. Estamos preocupados com a segurança da Tatiane. O caso, no entanto, a partir da denúncia, cresceu bastante. Hoje, já são entre 50 e 100 denúncias de assédio", afirma.

A perita Tatiane Albergaria esteve na Comissão de Segurança Pública na última semana, quando denunciou o caso (foto: Luiz Santana/ALMG)

Sindicato

Ela diz que o grande problema é que nem todos querem aparecer. "Muitas pessoas têm medo de colocar seu rosto, sua assinatura, com medo de represálias. Mas desde a morte da Rafaela, as denúncias cresceram bastante. Ainda mais agora, com mais essa denúncia", complementa. "É necessária uma medida protetiva já".

Aline Risi, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil no Estado de Minas Gerais (Sindep-MG) e diretora da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, diz que Tatiane foi aposentada compulsoriamente, para que não denunciasse os assédios.

"Nesse caso, eles levam em consideração 5/30 do salário, e tem policial sendo aposentado com menos de um salário mínimo. É uma punição grave dentro da instituição", diz Aline.

No caso de Tatiane, a justificativa apresentada para aposentá-la, segundo a presidente, foi que ela estaria sofrendo de distúrbio emocional. Segundo a presidente do Sindep-MG, o mesmo médico legista assinou diversos laudos similares ao de Tatiane. "Não foi só o dela, mas de muitos outros policiais", afirmou.

Polícia Civil de Minas Gerais foi procurada pela reportagem, mas não se posicionou até a publicação desta reportagem.