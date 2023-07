Consórcio facilita parcelamento de veículos para motoristas de aplicativo

432

Para contratar o serviço, os interessados devem contratar o consórcio de forma 100% digital, com orientações em vídeo (foto: freestocks-photos/Pixabay) A Bamaq Consórcio e a Uber firmaram uma parceria para facilitar a compra ou a troca de carro para os motoristas da plataforma, por meio de um consórcio de veículos planejado para contemplar, especialmente, a categoria. O consórcio oferece créditos que variam entre R$ 30 mil e R$ 100 mil e taxa de administração de 9%.

A parceria entre as empresas ainda vai trazer benefícios especiais em um Clube de Vantagens que serão progressivos de acordo com a categoria do motorista no aplicativo da Uber. O objetivo da Bamaq é facilitar o planejamento financeiro para os motoristas nos gastos com o carro.

Alguns desses benefícios são o cashback, que pode ser usado para custear o abastecimento ou manutenção do carro e a possibilidade de adiar pagamento da parcela em um ou dois meses alternados por ano, para contornar períodos com muitas despesas.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.