Motorista morre em acidente com caminhão que tombou na divisa de Minas

Motorista ficou preso às ferragens devido ao esmagamento da cabine (foto: CBMMG)

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado nessa quarta-feira (5/7) para um acidente com caminhão que tombou na BR-122, na zona rural da cidade de Urandi, cerca de 200 metros após a divisa de Minas com a Bahia.

O motorista do veículo, de 34 anos, ficou preso às ferragens devido ao esmagamento da cabine e morreu ainda no local do acidente.

Segundo os militares, na altura do km 866 da rodovia, o caminhão carregado com manga saiu da pista em uma curva e tombou à margem da pista.

Os bombeiros da cidade de Janaúba, no Norte de Minas, atuaram em conjunto com policiais civis e militares do estado da Bahia e também com os policiais militares mineiros.

Depois que a perícia realizou os trabalhos de praxe, os bombeiros estabilizaram o caminhão, para segurança nas operações, e desencarceraram o corpo do motorista.

Finalizados os trabalhos dos bombeiros, a cena ficou sob responsabilidade dos policiais baianos.