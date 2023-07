Homem que atropelou e matou jovem de 21 anos é preso no Mato Grosso

432

Investigação dos policiais de Poço Fundo ajudaram na localização do fugitivo (foto: PCMG)

Foragido desde dezembro de 2021, quando atropelou e matou um jovem, de 21 anos, um homem, de 23 anos, foi preso no último fim de semana, em Porto Estrela, no Mato Grosso. O acidente ocorreu na cidade de Poço Fundo, no Sul de Minas.

Segundo investigações da Polícia Civil mineira, o autor não tinha habilitação. Além disso, na época, o exame de teor alcoólico apontou que ele estaria com a capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool.





O homem atropelado sofreu lesões gravíssimas. Ele foi internado, mas morreu no hospital local. O homem será encaminhado para o sistema prisional do Mato Grosso, onde permanecerá até ser transferido para Minas Gerais.