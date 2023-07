Polícia prende foragido da Justiça de Minas em Recife

432

Apesar de estar escondido no Recife, homem comandava o crime em Januária (foto: Facebook)

Um homem, de 37 anos, que estava foragido do sistema prisional de Januária, no Norte do estado, desde 2018, foi preso neste final de semana, em Recife, no estado do Pernambuco. De acordo com a polícia, ele se aproveitou de uma saída temporária e fugiu.



A prisão aconteceu por meio do trabalho da Inteligência da Delegacia da Polícia Civil de Minas, e da ação conjunta entre as polícias mineira e pernambucana.



Segundo o delegado William Fernandes Araújo, as diligências efetuadas pela Agência de Inteligência e pela especializada em roubos levaram à localização do foragido em Recife. Depois disso, foi estabelecido contato com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, que também realizou levantamentos e deflagrou a operação para prender o foragido.

“Foi realizada uma operação pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil em Recife, sob a responsabilidade do delegado Jorge Pinto, que prendeu o homem”, afirma o delegado.

Ao efetuar a prisão foram apreendidos documentos falsos, sendo uma Carteira de Identidade, Carteira de Habilitação, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho, emitidos no Distrito Federal e em Goiás.

Ainda segundo o delegado, mesmo distante o homem apresentava influência criminosa em Januária. “Ele possui anotações de crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubos, em Januária e região”.



O foragido da Justça foi encaminhado para o sistema prisional de Pernambuco e deverá ser transferido para Minas Gerais.

Outra prisão

Em Poço Fundo, no sul do estado, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra um homem, de 63 anos, também neste final de semana.



De acordo com a polícia, o idoso é condenado por estupro de vulnerável e tem um mandado de prisão expedido pela comarca de Rio Branco, no Acre. O homem preso foi encaminhado ao sistema prisional mineiro.