Decretada prisão de pai e mãe de bebê de oito meses morto

Médicos chamaram a Polícia Militar denunciando que criança tinha sido vítima de maus-tratos (foto: Santa Casa de Ouro Preto)

A Polícia Civil de Ouro Preto, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (Depca), ratificou, na manhã desta segunda-feira, a prisão de um casal, o homem de 29 anos, e a mulher de 21, pais de uma recém-nascida, de apenas oito meses, que morreu na noite do último sábado, na Santa Casa daquela cidade.

A recém-nascida deu entrada no hospital com vários sinais de violência, o que chamou a atenção dos médicos, que chamaram a Polícia Militar. A criança teve uma parada cárdio-respiratória. Os médicos ainda tentaram reanimá-la, durante 30 minutos, numa tentativa que não surtiu efeito.

Os pais alegaram, na ocasião, que o bebê tinha caído de um sofá, no chão. As feridas, no entanto, em especial as encontradas no rosto do bebê, chamaram a atenção dos médicos. Os machucados eram incompatíveis com uma queda. Eles apontam que os machucados seriam de uma possível agressão.







Em seu primeiro depoimento aos policiais, a mãe disse que a filha estava com o pai na sala da casa e não presenciou o momento da queda. Já o pai disse que tinha deixado a criança no sofá e foi até a cozinha para pegar alguma coisa para comer e quando retornou a criança estava no chão. Ele chamou a mulher e correram para a Santa Casa.

A investigação é feita pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (Depca), de Ouro Preto. A polícia aguarda pelo resultado do exame do corpo de delito do bebê, que será feito pelo Instituto Médico Legal (IML).