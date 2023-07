Corpo de mulher é encontrado ajoelhado dentro de casa incendiada

432

Imóvel foi incendiado durante a madrugada desta segunda-feira (3) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Uma mulher, de 45 anos, foi encontrada morta dentro de um apartamento que pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (3), no bairro Vila Aeroporto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta de 2h da manhã. O prédio tem três andares e o corpo da mulher estava ajoelhado em um dos quartos do segundo pavimento. Vizinhos relataram terem ouvido gritos de socorro de dentro da casa antes do incêndio.





A Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil foram acionados. O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.

Leia: Homem suspeito de importunação sexual é linchado em Minas





Devido aos relatos das testemunhas, existe a possibilidade de o incêndio ter começado de forma criminosa.