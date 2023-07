BH registra nesta segunda-feira dia mais frio do ano (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Belo Horizonte registrou nesta segunda-feira (3/7) o dia mais frio do ano. De acordo com a Defesa Civil, entre 5h e 6h da manhã, a temperatura mínima foi de 9,9°C, superando o recorde de 10°C do dia 23 de junho.