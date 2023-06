BH registra o dia mais frio do ano

432

Belo Horizonte registrou nesta sexta-feira a temperatura mais baixa do ano (foto: JairAmaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte registrou nesta sexta-feira (23/6), entre 5h e 6h da manhã temperatura mínima de 10°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é a menor temperatura do ano, se igualando apenas à registrada em 20 de maio.

Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, a previsão para BH, hoje, é de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura máxima de 26°C e umidade relativa mínima em torno de 30% à tarde.

Leia mais: Sensação térmica volta a ficar negativa em BH

Previsão para Minas

No fim de semana, o tempo na maior parte de Minas Gerais será de céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas minimas ficam em 5ºC no Sul do estado e em 6ºC, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha o tempo fica totalmente nublado.

Confira as temperaturas no fim de semana, por região:

Grande BH: 6°C a 26°C

Noroeste: 10°C a 31°C

Norte: 8°C a 31°C

Jequitinhonha: 9°C a 30°C

Vale do Rio Doce e Mucuri: 12°C a 28°C

Zona da Mata: 8°C a 26°C

Sul de Minas: 5°C a 26°C

Triângulo Mineiro: 7°C a 30°C

Central: 9°C a 27°C