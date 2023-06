Corpo encontrado dentro de carro na BR-040 pode ser de cabeleireira

432

Polícia Militar encontrou carro em local ermo da BR-040 com corpo de mulher, com sinais de violência, no banco de trás (foto: Reprodução)

O corpo de uma mulher encontrado em um carro na BR-040, na altura do bairro Morada Nova, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante a madrugada desta sexta-feira (23/6), pode ser da dona de um salão de beleza de Sabará, que estava desaparecida.

Durante patrulhamento na região, a Polícia Militar encontrou um Chevrolet Onix Plus parado em um local ermo da rodovia. O carro estava sujo e em nome de uma mulher, sem irregularidades.

O veículo estava trancado, mas os agentes encontraram uma pessoa deitada no banco de trás. Como a pessoa não respondeu aos chamados dos militares, a polícia arrombou o veículo e encontrou a mulher desacordada com sinais de violência e cabeça ensanguentada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da mulher.

Durante o registro da ocorrência, o advogado da dona do carro compareceu ao local informando que a mulher teve o veículo roubado e que ela o localizou através do rastreador no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte.

Ela e o irmão usaram a chave reserva para abrir o carro e andaram por alguns quilômetros até que perceberam o corpo da mulher no banco de trás. O advogado ainda contou que a mulher entrou em desespero, abandonou o veículo trancado e foi em busca da ajuda jurídica.

O advogado ainda informou que o corpo encontrado é da dona de salão de beleza de Sabará, que estava desaparecida. A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o caso.

Entenda o caso

Na manhã de ontem, a polícia encontrou uma mulher, de 29 anos, morta com um tiro na nuca, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima foi sequestrada, mas, antes, esteve no salão de beleza. A filha dela, de 7 anos, e a proprietária do estabelecimento comercial estão desaparecidas, segundo as autoridades. No salão, os militares encontraram objetos quebrados e marcas de sangue.