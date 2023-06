Mulher defende filho de ataques homofóbicos do pai dele e é agredida

De acordo com a delegada Lia Valechi, responsável pelo caso, além da medida protetiva, o investigado foi afastado do seu trabalho, porque ele e a esposa trabalhavam juntos em uma empresa familiar (foto: Divulgação/ Polícia Civil)

Uma mulher de 56 anos foi agredida pelo companheiro, de 49, ao tentar defender o filho, de 25, de ofensas homofóbicas do pai dele. O caso aconteceu nesse domingo (18/6), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com as vítimas, os ataques ao jovem são constantes.