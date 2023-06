Capivaras morrem atropeladas no Triângulo Mineiro

432

Equipe do HVU realizou autópsia nos animais (foto: O Hospital Veterinário da Uniube/Divulgação) Três capivaras fêmeas e adultas morreram atropeladas por um veículo não identificado na manhã desta quinta-feira (22/6), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.



Segundo o professor de Patologia do hospital, Humberto Eustáquio Coelho, após a necropsia, foi concluído que as capivaras morreram atropeladas, pois foi constatado politraumatismo. “Elas estavam com múltiplas lesões causadas ao corpo por forças externas”, complementou.