Polícia Federal prende ladrões de carga no Triângulo Mineiro

Parte da carne roubada foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (foto: PRF)

Dois ladrões de carga foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da tarde desta quarta-feira (21/06), no quilômetro 60 da BR-153, próximo a Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. Três pessoas foram presas.

As prisões ocorreram em consequência do chamado para um outro crime de roubo de carga no quilômetro 102 da BR-153, na cidade de Prata.

Quando os patrulheiros chegaram no local, os policiais encontraram uma carreta estacionada no acostamento, com problemas mecânicos. A carroceria baú estava arrombada e parte da carga de carne havia sido roubada por ocupantes em veículos, mas fugiram antes da chegada da polícia.

O motorista do caminhão passou características dos bandidos aos policiais, que iniciaram um rastreamento e conseguiram localizar três automóveis estacionados no quilômetro 60 da BR-153.

Nos veículos foi encontrada grande parte da carga de carne roubada. Uma mulher, que estava em um dos veículos com o filho menor de idade e um homem, foi presa. Os ocupantes dos outros dois veículos fugiram, embrenhando-se por um matagal às margens da rodovia, não sendo localizados até o fechamento desta reportagem.

A PRF procura por outros veículos envolvidos, cujas placas foram identificadas. Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre de Minas.