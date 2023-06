Macaco-prego em situação de estresse e maus-tratos é resgatado em MG

432

O macaco foi resgatado na tarde desta quarta-feira (21) e apresentava quadros de estresse elevado. (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou nesta quinta-feira (22/6) o resgate de um macaco-prego em situação de maus-tratos em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas. A ação foi feita em conjunto com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e uma clínica veterinária parceira da PCMG.









Ainda segundo as informações da polícia, o responsável pelo mamífero é um homem de 47 anos que foi conduzido à delegacia e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ele deverá responder por crime de maus-tratos.





Uma médica veterinária especialista em animais silvestres dará uma destinação adequada ao macaco.