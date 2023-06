Animais roubados no Alto Paranaíba foram parar na Bahia

432

Gado roubado em Minas Gerais foi vendido a vários fazendeiros baianos (foto: PCMG)

O roubo de gado, 27 cabeças, roubadas em fazendas de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi esclarecido pela Polícia Civil, que recuperou os animais no povoado das Almas, município de Itaguaçu, na Bahia. O suspeito do crime, um homem de 30 anos, foi preso em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (21/6). O homem é suspeito de outros crimes em Minas Gerais e a expectativa dos investigadores é desbaratar uma quadrilha especializada no roubo de gado.

Até o momento, foram identificados sete animais roubados de uma só fazenda, no dia 3 de junho, quando a vítima deu falta dos animais em sua propriedade, localizada em Curraleiro.

Outras 20 cabeças também foram furtadas de propriedades rurais ainda não identificadas e levadas em um caminhão boiadeiro para a Bahia, onde foram vendidas a terceiros.

Os levantamentos que levaram à localização dos animais, foram feitos pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Patos de Minas, com colaboração do mesmo departamento em Carmo do Paranaíba, e teve a participação, também, da Delegacia de Irecê, na Bahia.

O preso, depois de interrogado, foi encaminhado ao sistema prisional. As reses serão devolvidas à vítima. A Polícia Civil trabalha, agora, para identificar os proprietários dos outros animais recuperados, e solicita a ajuda da população para informações, que podem ser repassadas pelo telefone (34) 3171-0921 ou em qualquer delegacia.