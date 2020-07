Polícia Civil prende quatro receptadores de gado roubado em Ituiutaba

(foto: PCMG Ituiutaba/Divulgação)

Um trabalho em conjunto entre a Polícia Civil de Minas Gerais e de Goiás possibilitou a recuperação de 33 cabeças de gado que tinham sido roubadas em Itumbiara, Goiás, no último dia 12.As investigações que levaram à descoberta do local onde o gado estava escondido começaram com a procura pelos autores de tentativa de latrocínio na Zona Rural de Itumbiara, em Goiás, conduzidas pela polícia goiana, que pediu a ajuda à polícia mineira.Em decorrência das investigações, os detetives prenderam quatro homens, receptadores de parte da carga roubada, que tinham mandado de prisão decretado por tentativa de latrocínio.A partir dessa prisão, os policiais chegaram à apreensão das cabeças de gado na região de Campo Alegre, distrito de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O trabalho dos policiais, agora, é para encontrar o restante do gado roubado, calculado em mais de 20 cabeças. Os receptadores foram levados para a Delegacia de Ituiutaba, onde foram efetuadas as prisões.