Crime da mala em BH: corpo encontrado no Bairro Canaã é de uma mulher

As partes do corpo foram levadas para o IML, onde os legistas tentarão identificar a vítima a partir das impressões digitais (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 8/1/20)



A primeira pista

é a principal hipótese da Polícia Civil na investigação sobre o assassinato de uma mulher cujo corpo foi encontrado, parte dele dentro uma mala na Avenida Senhor do Bonfim, no Bairro, Região Norte de Belo Horizonte. O restante estava dividido em sacos plásticos e bolsas no mesmo local.O corpo foi encontrado por volta das 16h desta sexta-feira (24) por uma mulher que passava pela avenida. Segundo os policiais militares que atenderam à ocorrência, essa testemunha achou abonita e pensou em levá-la para casa. Aproximou-se e, ao tentar carregá-la, percebeu o peso.A mulher resolveu então abrir para ver o que havia dentro. E veio a surpresa: partes de um. Desesperada, soltou um grito e pediu socorro. Em seguida, amparada por pessoas que estavam próximas ao local, chamou a Polícia Militar.A princípio, os policiais pensavam que se tratava apenas da mala, e isolaram o lugar. Mas, com a chegada da perícia, ficou comprovado que apenas parte do corpo estava lá.Perceberam sacos e bolsas nas proximidades e, ao fazer a revista, descobriram as partes restantes. Só então, com os pedaços reunidos, constataram se tratar de uma mulher.Nenhum documento foi encontrado.O corpo foi removido para o Instituto Médico legal (), onde os legistas tentarão fazer a identificação da vítima a partir das impressõesTentar identificar um saveiro – que segundo algumas testemunhas seria branco, para outras prata – é a primeira pista seguida pelos detetives da Delegacia de Homicídios.Segundo relato de testemunhas, a mala teria sido deixada no local pelo motorista desse veículo, que desceu e a depositou junto ao meio-fio, para depois arrancar o carro e desaparecer.Esse motorista teve cuidado, pois não arrancou em alta velocidade, evitando, assim, chamar atenção.Os policiais têm, também, a expectativa de que alguém, um familiar por exemplo, reclame a ausência de uma mulher, o que poderia ser a segunda pista.