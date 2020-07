Polícia estoura laboratório do refino de cocaína e crack no Triângulo

Vasto material foi apreendido na Operação Triângulo (foto: Polícia Militar de Minas Gerais/Divulgação)

Nada menos do que 180 quilos de– produto sintético utilizado para adulterar e aumentar a cocaína ofertada por traficantes –, além de 4,5 cinco quilos de pasta base de, sete quilos de crack e 1,3 quilo de pedras de crack. Esse foi o saldo das apreensões no primeiro dia da, que tem como objetivo combater o tráfico de drogas no Triângulo Mineiro.A operação é realizada em cooperação pela 5ª RPM de Uberaba, a 9ª RPM de Uberlândia, a 10ª RPM de Patos de Minas e a 16ª RPM de Unaí. Ao todo, será realizada em 88 municípios.Praticamente todo o efetivo dano Triângulo Mineiro foi empenhado na operação. Os primeiros resultados foram divulgados na tarde desta sexta-feira (24).Em Uberlândia, guarnições do GER e da Ronda Ostensiva com Cães () abordaram dois suspeitos, que levaram os policiais até uma casa onde fora localizada grande quantidade de entorpecentes e armamento.Era onde estava a Fenacetina.Na casa funcionava também umde refino deNo mesmo local foram apreendidas, além da droga, uma pistola 380mm, dois carregadores de pistola, 149 munições calibre 380mm, 10 munições calibre 38, R$ 2.420,00 em dinheiro, dois veículos, aparelhos de micro-ondas e potes utilizados na preparação da droga.