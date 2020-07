Mala com corpo esquartejado é encontrada em Belo Horizonte

A Polícia Militar foi chamada ao local por uma testemunha que encontrou a mala (foto: PMMG/Divulgação)

de Minas Gerais (PMMG) está apurando um caso que impressiona. Nesta sexta-feira (24), foi encontrada umaabandonada na Região Norte de Belo Horizonte. Dentro dela, umesquartejado.A mala estava em um lote na Avenida Senhor do Bonfim, no Bairro– que fica próximo à divisa da capital mineira com Santa Luzia.A testemunha que encontrou a mala saiu correndo ao se dar conta do conteúdo, pedindo por socorro. Ao chegar ao local, a PM fez o isolamento, pois a mala e o corpo têm de ser preservados até a análise daDetetives da Delegacia de Homicídio estão se encaminhando para o local. Ainda não se sabe se oé de homem ou de mulher.

