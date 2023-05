Gados dopados: PM prende integrante de quadrilha no interior de Minas

Os criminosos aplicavam tranquilizantes nos animais para faciliar o transporte (foto: Divulgação/Polícia Militar) A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem, de 59 anos, suspeito de integrar uma quadrilha que dopava gados durante furtos. A prisão aconteceu, nessa quarta-feira (10/5), após 30 horas de buscas, em Dores do Indaiá, região Centro-Oeste de Minas.



De acordo com a PM, o grupo atuava a noite e usava tranquilizantes para facilitar o transporte dos animais. O alvo dos criminosos eram propriedades rurais de Dores do Indaiá e também Estrela do Indaiá.



Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo bateu em um barranco. Os suspeitos fugiram a pé por um matagal.



A polícia conseguiu encontrar um dos suspeitos, de 59 anos, na zona rural após 30 horas de buscas ininterruptas. Com ele, foram apreendidos laços tranquilizantes e a seringa usada na aplicação. Ele foi levado para a delegacia com o material apreendido.



Até o momento, os demais integrantes da quadrilha não foram identificados.



O veículo usado pelo grupo havia sido furtado em Betim, na Grande BH.