Tarifa zero de ônibus em Ibirité aumenta demanda e reclamações

Desde janeiro deste ano, os ônibus de Ibirité são gratuitos e as roletas servem apenas para contar o número de passageiros (foto: Denys Lacerda/EM/D.A Press)

Mesmo com a passagem gratuita dentro da cidade, moradores de Ibirité, como a Rosângela, vão para Belo Horizonte atrás de trabalhos que pagam mais (foto: Denys Lacerda/EM/D.A Press)

"Anda muito cheio e eles cortaram muitos horários" Helena Pereira Maia, bordadeira



A Prefeitura de Ibirité disponibiliza um aplicativo que informa o tempo de espera das linhas, mas a bordadeira Helena Pereira Maia diz que os ônibus não são pontuais (foto: Denys Lacerda/EM/D.A Press)

Reclamações comuns



Além de superlotação e falta de horários, outra reclamação comum diz respeito à condição dos veículos. A vendedora Rayane, moradora do Bairro Palmares, usa diariamente a Linha 1031 (Terminal/Bosque/Durval de Barros) e denuncia que os ônibus estão precários. "Fedorento, quebrado e só anda cheio", afirma.



No ônibus que embarcamos em Ibirité, encontramos chão sujos, peças do interior encardidas e bancos descosturados (foto: Denys Lacerda/EM/D.A Press)

Embarcamos em um veículo da Linha 1021 (Terminal/Recanto Verde/São Pedro) para ver de perto a condição da frota da cidade. Durante o pequeno trecho entre o Terminal Ibirité e o Centro, experimentamos um pouco das reclamações.

"Tem que melhorar dentro do ônibus. Os bancos estão ruins e quando chove não molha fora não, molha dentro" Elisângela de Souza, diarista



O chão do veículo estava sujo e o encosto de um dos assentos estava descosturado, quase solto. Na entrada, um cartaz com a mensagem "diga não ao vandalismo" pede um cuidado maior dos passageiros com o veículo, sendo que, na verdade, os maiores problemas encontrados são estruturais, como carroceria "batendo", bancos e interior encardidos.



Leia também: Câmara autoriza PBH a assumir controle dos ônibus na capital



Marcas de um ônibus com 12 anos de uso e que ainda ostentam nas portas a pintura de Belo Horizonte, cidade onde rodou por quase uma década antes de ir, usado, para o transporte público de Ibirité. Além de superlotação e falta de horários, outra reclamação comum diz respeito à condição dos veículos. A vendedora Rayane, moradora do Bairro Palmares, usa diariamente a Linha 1031 (Terminal/Bosque/Durval de Barros) e denuncia que os ônibus estão precários. "Fedorento, quebrado e só anda cheio", afirma.Embarcamos em um veículo da Linha 1021 (Terminal/Recanto Verde/São Pedro) para ver de perto a condição da frota da cidade. Durante o pequeno trecho entre o Terminal Ibirité e o Centro, experimentamos um pouco das reclamações.O chão do veículo estava sujo e o encosto de um dos assentos estava descosturado, quase solto. Na entrada, um cartaz com a mensagem "diga não ao vandalismo" pede um cuidado maior dos passageiros com o veículo, sendo que, na verdade, os maiores problemas encontrados são estruturais, como carroceria "batendo", bancos e interior encardidos.Marcas de um ônibus com 12 anos de uso e que ainda ostentam nas portas a pintura de Belo Horizonte, cidade onde rodou por quase uma década antes de ir, usado, para o transporte público de Ibirité.

"Tem que melhorar dentro do ônibus. Os bancos estão ruins e quando chove não molha fora não, molha dentro", critica a diarista Elisângela de Souza.

Escotilha no teto do ônibus quebrada. Além de não permitir abrir o alçapão em dias de calor, a peça solta faz barulho (foto: Denys Lacerda/EM/D.A Press)



Tarifa zero não é garantia de melhoria "Tem que melhorar dentro do ônibus. Os bancos estão ruins e quando chove não molha fora não, molha dentro", critica a diarista Elisângela de Souza. O presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Francisco Christovan, argumenta que a zerar a tarifa dos ônibus é, antes de tudo, uma decisão política. "A tarifa zero é uma política de inclusão. Você traz para o sistema de transporte coletivo urbano de passageiros uma parcela da população que hoje não está podendo utilizar esse serviço público essencial, estratégico e um direito social da população", afirma.

Christovan airma que a tarifa zero tende a gerar um aumento da demanda e a cidade precisa estar preparada para isso. "A cidade precisa, minimamente, oferecer melhores condições de infraestrutura. Não dá para aumentar a demanda, aumentar a oferta de ônibus, e não poder usufruir, por exemplo, de uma faixa exclusiva, uma preferência no semáforo, organizar a rede de transporte de maneira racional e eficiente", detalha.

Alternativa para a crise no transporte André Veloso, integrante do movimento Tarifa Zero BH, defende que o fim da cobrança de passagens pode ser uma alternativa para a crise que os sistemas de transportes coletivos das grandes cidades enfrentam. Contudo, ele concorda com a análise de que apenas liberar as catracas não é suficiente para o que o movimento propõe, que seria a sociedade passar a priorizar o transporte coletivo diante do transporte individual por carros.

"Se você não melhorar a qualidade, você não consegue dar o efeito que a tarifa zero se propõe, que é transformar radicalmente a mobilidade urbana na cidade e tornar o ônibus atrativo", explica.



Promessa de mais ônibus Segundo Rodrigo Valú, chefe da Divisão de Transportes da Ibiritrans, órgão que gerencia o transporte municipal de Ibirité, novos ônibus devem entrar em operação dentro dos próximos dias, o que, para a prefeitura, deve aliviar a superlotação nos coletivos e o tempo de espera entre as viagens.



"O quadro de horários depende do número de veículos. E chegando novos ônibus, dia 30 chegaram dois e tem previsão de chegar mais novos ônibus, a gente vai conseguir ajustar isso aí", diz. "Se você não melhorar a qualidade, você não consegue dar o efeito que a tarifa zero se propõe, que é transformar radicalmente a mobilidade urbana na cidade e tornar o ônibus atrativo", explica.

Desde que zerou a tarifa dos ônibus, em janeiro de 2023, Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, viu o número de passageiros no transporte municipal dobrar: eram 170 mil pessoas transportadas mensalmente e, segundo dados de março, o total atingiu 350 mil passageiros.foi a Ibirité saber a avaliação dos moradores do serviços de transporte municipal após três meses de tarifa zero. Entre elogios pelo alívio nos gastos do mês, encontramos reclamações de longos intervalos entre os ônibus, superlotação, atrasos e más condições dos coletivos. Teve até usuários que disseram preferir quando a passagem era paga.A diarista Elisângela Fernandes de Souza disse que, antes de a tarifa zero ser implementada, os ônibus demoravam menos a passar. Conversamos com ela enquanto esperava a Linha 1026 (Terminal/Durval de Barros). Elisângela tinho ido à prefeitura resolver questões de saúde. "Para vir aqui hoje, eu fiquei 1h30 no ponto esperando. Ainda bem que tem um rapaz que faz 'uber' e me trouxe. Se não, eu estava lá até agora", criticou o atraso.A diarista não usa os ônibus municipais com frequência e assegura ser mais vantajoso gastar com passagem para Belo Horizonte do que trabalhar em Ibirité. Ela, que mora na Vila Ideal e trabalha no Buritis, gasta R$ 25 por dia com transporte. "As oportunidades lá são melhores do que aqui. A diária lá, dependendo, é R$ 200. Aqui eles querem pagar R$ 100. A diferença é muita", explica.A bordadeira Helena Pereira Maia, usuária do transporte municipal cerca de duas vezes por mês, diz que o serviço piorou depois da tarifa zero. "Anda muito cheio e eles cortaram muitos horários", afirma. Conversamos às 11h25, enquanto ela esperava pela Linha 1023 (Terminal/Los Angeles). O próximo ônibus só passaria 50 minutos depois, às 12h15.