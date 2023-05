Suspeito de matar a mãe e a filha é preso em Caratinga

O suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (foto: Tulio Santos /EM/D.A Press) Um homem, de 24 anos, suspeito de matar a mãe, de 44 anos, e a filha de 6, em Caratinga, na Região do Vale do Aço, foi preso nesta quinta-feira (11/5). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi procurada pela família das vítimas, alegando que a mulher e a criança estavam desaparecidas. Posteriormente, parentes entraram em contato novamente para informar à Polícia que o corpo da mãe do suspeito havia sido encontrado em uma casa na zona rural do município.





Diante da denúncia, os agentes foram até o local e encontraram o corpo da mulher em uma mata próxima à casa. O corpo estava enrolado em uma coberta, com lesões na cabeça e marcas que indicavam que pedaços da face e da pele do crânio haviam sido consumidas por algum animal, além de algumas escoriações pelo resto do corpo.

Na casa, havia manchas de sangue que indicavam que o corpo da vítima havia sido arrastado da cozinha, passando pela varanda, até chegar no lado de fora do imóvel, e um pedaço de madeira com manchas de sangue.



Os agentes da PM obtiveram informações de que o criminoso morava na casa com a mãe e a filha, e que ele seria suspeito de cometer o crime.





Quando interrogado pelos policiais, o jovem contou uma história controversa e divergiu do que disseram as testemunhas. O celular dele foi apreendido e investigado, contribuindo também para derrubar o álibi do suspeito.



Depois, ele confessou o crime e revelou que o corpo da filha estava na casa. Os policiais constataram que, aparentemente, a menina morreu asfixiada. O homem foi preso em flagrante delito.