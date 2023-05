Sargento da PM cai em rio após barco virar em pesca; bombeiros fazem buscas

Embarcação virou na madrugada de terça-feira (9). A identidade do militar ainda não foi divulgada (foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros MG)

Um sargento da Polícia Militar, de 38 anos, se afogou no rio Sapucaí, em Careaçu, no Sul de Minas, após o barco que ele estava virar, durante uma pesca. Militares do Corpo de Bombeiros realizam buscas na região, que chegou ao terceiro dia nesta quinta-feira (11).





Um amigo estava junto do homem, quando a embarcação virou. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (9). A identidade do militar ainda não foi divulgada.

A testemunha informou aos bombeiros que no momento em que o barco virou, ele estava fora do rio, mas viu o acidente e tentou ajudar, porém, não conseguiu.

O barco estava em um ponto com cerca de 40 metros de largura e 5 metros de profundidade. O sargento caiu no rio e teria sido levado pela correnteza, informou a corporação.

Na tarde desta quinta-feira (11), o corpo de um homem foi encontrado boiando no rio em Santa Rita do Sapucaí. Não há ainda identificação, mas até esta publicação, os bombeiros não confirmaram se há relação com o militar desaparecido em Careaçu.

As investigações continuam.