Morte de adolescente: Câmara instaura comissão para investigar caso

Comissão Especial de Investigação (CEI) vai investigar a morte do adolescente no Hospital de Criança de Uberaba (foto: TV Câmara Municipal de Uberaba/Reprodução)

A Câmara Municipal de Uberaba (CMU) instaurou por unanimidade, durante reunião da noite dessa quarta-feira (10/5), uma Comissão Especial de Investigação (CEI) para apurar a morte de um adolescente, de 13 anos, no Hospital da Criança. A morte aconteceu no último dia 30.

“A gente vai apurar se houve negligência e falha por parte do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu), do Hospital da Criança e também do poder público com relação à morte do adolescente”, destacou o autor da CEI, o vereador Professor Wander. Ele ainda ressaltou que o objetivo, no final das investigações da CEI, é solicitar ao Município para orientar o hospital para que prováveis correções sejam feitas.



Segundo Segundo relato da médica do atendimento para boletim de ocorrência da PM, o adolescente, que sofria de asma, deu entrada com pneumonia e um quadro extremamente delicado, mas o Hospital da Criança (entidade filantrópica privada) não tinha os equipamentos necessários para tratar o paciente de maneira adequada.



A médica afirmou que o único ventilador respiratório existente no hospital estava com defeito. Além disso, ela disse aos militares que o procedimento de oxigenação do paciente foi realizado manualmente.



Ainda conforme o depoimento da médica, durante uma das ligações para o Samu, a atendente disse que não havia nenhuma viatura disponível para enviar ao hospital, já que a Unidade de Suporte Avançado (USA) estava socorrendo uma vítima de acidente de trânsito.