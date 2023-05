Parentes e amigos de adolescente morto em hospital protestam na Câmara

Parentes e amigos de crianças que morreram no Hospital da Criança de Uberaba, lotaram a Câmara Municipal de Uberaba (foto: Rodrigo Garcia/Câmara Municipal de Uberaba/Divulgação)

“Justiça por Marcelinho” e “Era apenas uma criança cheia de sonhos”: as duas frases eram apenas algumas que estiveram estampadas em vários cartazes de protestos e empunhadas por dezenas de familiares e amigos de adolescente, de 13 anos, que morreu no Hospital da Criança, no último sábado (29/5) , com suspeita de omissão de socorro.



O grupo O grupo lotou o plenário da Câmara Municipal de Uberaba , durante reunião, que ocorreu na noite de quarta-feira (3/5), e pressionou os vereadores para instaurar, imediatamente, uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o caso.



Segundo r Segundo r elato de médica do atendimento à PM, o adolescente, que sofria de asma, deu entrada com pneumonia e um quadro extremamente delicado, sendo que o único ventilador respiratório existente no hospital estava com defeito e o procedimento de oxigenação do paciente foi feito manualmente.



Marcelo Gabriel Aparecido Dias da Silva atuava nas categorias de base do Nacional Futebol Clube (NFC) e sonhava em ser jogador profissional de futebol.



CEI deve ser instaurada na próxima semana



Diante dos protestos e ao final da reunião, o presidente da CMU, Fernando Mendes (MDB), explicou que o Legislativo decidiu pela abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar o caso, mas que, por questões regimentais, o procedimento só poderá ser instaurado na próxima semana.



O motivo, ainda conforme Mendes, é que foram protocolados três pedidos diferentes para a criação de uma CEI. O vereador Professor Wander (PSC) foi o responsável por apresentar a primeira solicitação, tendo, portanto, prioridade. Porém, ele não foi à reunião devido a compromissos em Belo Horizonte.



Ainda segundo o presidente da CMU, além da CEI, também será montada uma comissão mista, com dois vereadores, juntamente com representantes da Prefeitura, Ministério Público de Minas Gerais e Hospital da Criança, para também apurar o caso.



Os outros dois pedidos de instauração de CEI para investigar a saúde de Uberaba foram feitos pelos vereadores Tulio Micheli (SDD e Marcos Jammal (MDB).



A morte de Marcelinho está sendo investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Promotoria de Defesa da Saúde de Uberaba, Secretaria de Saúde de Uberaba e pela equipe do próprio hospital.



Outros casos de supostas negligências foram relatados



Durante a reunião, também houve relatos de outras duas mortes de crianças, ocorridas no Hospital da Criança e também com suspeitas de negligência. “A cobrança é por respostas, se houve algum erro ou negligência no atendimento às vítimas. Cartazes foram levados, pedindo respostas e comprometimento da Câmara na investigação”, destacou a assessoria de imprensa da CMU, por meio de nota.



Ainda conforme a CMU, estarão no foco das apurações da CEI os atendimentos no Hospital da Criança e também aqueles realizados pelo Samu. “As várias reclamações estão ligadas ao Samu, que foi chamado para transferir Marcelo para o Hospital de Clínicas da UFTM, mas não teria ambulância (UTI Móvel) disponível”.



Relato emocionante



Uma jovem de 23 anos declarou durante a reunião da CMU que o filho de 9 meses morreu em fevereiro deste ano no Hospital da Criança, em consequência de várias paradas cardiorrespiratórias. Segundo ela, o único respirador do hospital já não estaria funcionando.