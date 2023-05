Respirador quebrado e deboche: morte de adolescente é investigada em MG

Marcelo Gabriel Aparecido Dias Silva sonhava em ser jogador de futebol profissional (foto: Redes Sociais/Divulgação)

morte de um adolescente , de 13 anos, no Hospital da Criança, em Uberaba (Triângulo Mineiro) no último sábado (29/5), está sendo investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Promotoria de Defesa da Saúde de Uberaba, Secretaria de Saúde de Uberaba e pela equipe do próprio hospital.



A família do jovem, que atuava nas categorias de base do Nacional Futebol Clube (NFC) e sonhava em ser jogador de futebol profissional, registrou a morte na Polícia Militar (PM) de Uberaba como omissão de socorro.



A médica afirmou que o único ventilador respiratório existente no hospital estava com defeito. Além disso, ela disse aos militares que o procedimento de oxigenação do paciente foi realizado manualmente.



Ainda conforme o depoimento da médica, durante uma das ligações para o Samu, a atendente disse que não havia nenhuma viatura disponível para enviar ao hospital, já que a Unidade de Suporte Avançado (USA) estava socorrendo uma vítima de acidente de trânsito.



Conforme nota da prefeitura de Uberaba, assim que a USA foi liberada e se dirigiria à unidade, a equipe do Samu entrou em contato com o Hospital da Criança, sendo informada pela médica assistente do óbito.



Deboche

A médica ainda relatou à PM de Uberaba que durante uma das ligações para o Samu, a atendente agiu com deboche diante da grave situação, pois ela teria perguntado se era para a equipe do Samu arremessar o socorrido do acidente para fora da ambulância para poder atender a demanda do adolescente.