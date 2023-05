Adolescente que morreu no Hospital da Criança sonhava em ser jogador

Morte do garoto que sonhava em ser jogador de futebol levou a prefeita de Uberaba a gravar um pronunciamento (foto: Redes Sociais/Divulgação)

“Pronunciamento sobre a saúde infantil na nossa cidade”: esse foi o título do vídeo em que a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), publicou nesse domingo (1/5) em suas redes sociais, cerca de um dia após a morte de um adolescente, de 13 anos, que atuava nas categorias de base do Nacional Futebol Clube (NFC) e sonhava em ser jogador de futebol profissional.



A morte do jovem está sendo investigada pelo Hospital da Criança, com suspeitas de falta de equipamento adequado para a estabilização do paciente, que sofria de asma. O único respirador mecânico do hospital, segundo relatos de parentes do jovem, estaria quebrado no momento da necessidade de estabilização e intubação, sendo que o procedimento teria sido todo de forma manual.

Diante disso, a prefeita de Uberaba assegurou para a população da cidade uma nova unidade de saúde infantil. "Eu sou mãe e sei da urgência desse problema (...) Nós estamos estruturando uma unidade no município", destacou a prefeita de Uberaba. Ela lamentou o fato da diretoria do hospital não ter aceitado uma intervenção da prefeitura no local, o que ela havia proposto a cerca de um mês. O Hospital da Criança é uma entidade privada filantrópica. "A intervenção seria o meio mais rápido e eficiente de melhorar o serviço do hospital", considerou Elisa.



Sobre a morte do garoto, a prefeita avaliou da seguinte forma: “O que aconteceu ontem (29/5) foi muito triste e eu não vou render esse assunto e quem tem de dar explicações é o Hospital da Criança (...) o hospital é privado (...) como mãe, eu não aceito mais essa situação e como prefeita eu anuncio que em breve uma nova estrutura estará funcionando”, finalizou, por meio do vídeo.



A diretoria do Hospital da Criança informou que uma equipe está sendo montada para a apuração do caso.



Confira na íntegra nota da Prefeitura de Uberaba sobre o caso:



“A Prefeitura de Uberaba lamenta o falecimento, se solidariza com a família do adolescente M.G.A.D.S, 13 anos, e informa que, segundo o Hospital da Criança, o paciente foi atendido na sexta-feira, 28, um dia antes do óbito, e teve alta.



No sábado (29), ele retornou com grave quadro de saúde ao Hospital da Criança, e, às 15h59, insere junto ao Sistema Regulador Municipal/SAMU laudo solicitando internação do adolescente na própria unidade.



Às 17h13 o hospital encaminha um e-mail para o Complexo Regulador solicitando o cancelamento da internação na própria unidade, alegando a necessidade de o adolescente ser transferido.



Para efetivar a transferência, o paciente deveria estar estabilizado, e não estava.



A ambulância de Suporte Avançado do SAMU, que estaria apta a transferi-lo, atendia um idoso, desde às 17h09, após queda de altura e que, segundo o solicitante, se encontrava desacordado.



Em seguida, às 17h41, a ambulância atendeu uma nova ocorrência, referente a uma queda de moto, em que o acidentado teria necessitado ser entubado na rua e encaminhado para o Hospital de Clínicas, posteriormente.



Às 17h56, o Hospital da Criança insere um novo laudo no Sistema, solicitando a internação em outra unidade, sendo autorizada às 18 horas.



Assim que a Unidade de Suporte Avançado é liberada e se dirige à unidade, equipe do Samu entra em contato com o Hospital da Criança, sendo informada pela médica assistente do óbito.



Durante todo período entre a solicitação de internação até o deslocamento da Unidade de Suporte Avançado, os médicos do SAMU estavam orientando o Hospital da Criança sobre os procedimentos para estabilizar o paciente, uma vez que a transferência seria possível apenas com a estabilização.



A Prefeitura está à disposição para colaborar com todas as investigações sobre a morte do adolescente e finaliza pontuando que detalhes da internação devem ser buscados junto ao hospital.



Vale destacar que toda situação está sendo acompanhada de perto, desde o sábado, pela Secretaria de Saúde”.



Avalanche de comentários nas redes sociais



Centenas de pessoas comentaram a morte do garoto por meio das redes sociais, a partir de publicações de políticos de Uberaba.



O vereador Tulio Micheli, que é jornalista e possui um meio de comunicação na cidade, foi até o Hospital da Criança, logo após a morte do jovem.