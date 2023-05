Loja pega fogo na Avenida Pedro II, no Carlos Prates

Incêndio em loja de resinas e silicone na Avenida Pedro II (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma loja de resinas e silicone pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (1/5) em Belo Horizonte. O incêndio de grandes proporções aconteceu na Avenida Pedro II, no Carlos Prates, Região Noroeste da capital.O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 2h47 e, ao chegar ao local, encontrou chamas altas e muita fumaça. O fogo foi debelado quase três horas depois.O dia começou com o trânsito impedido na avenida para viabilizar o trabalho de rescaldo.O incêndio fez com que um dos muros da loja desabassem, e a Defesa Civil foi solicitada para avaliar os danos ao imóvel.As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas as autoridades trabalham com a hipótese de que tenha sido proposital e, por isso, a perícia da polícia Civil foi acionada para prosseguir com as investigações.Apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhuma residência foi afetada. Vizinhos deixaram suas casas devido aos riscos.