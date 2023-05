Caminhão com carga de condimentos pega fogo no Norte de Minas

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um caminhão tombou e pegou fogo na BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas. O veículo levava uma carga de temperos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desse domingo (30/4) para socorrer o motorista.



O acidente aconteceu por volta de 1h, no KM 450, na serra de São Calixto. O veículo foi encontrado pelos militares com as rodas para cima, nas margens da estrada, tomado pelo fogo, que logo foi contido.



O motorista conseguiu sair do caminhão a tempo e não se feriu gravemente. Foi socorrido por uma unidade do Samu.