Briga de namorados termina com duas pessoas esfaqueadas

Briga entre casal de namorados terminou com duas pessoas esfaqueadas no Bairro Piratininga (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Uma briga entre um casal de namorados terminou com duas pessoas esfaqueadas no Bairro Piratininga, em Venda Nova, na noite desse sábado (29/4). Uma mulher descobriu que o homem com quem mantinha um relacionamento era casado. Ao tentar romper o namoro, acabou sendo atingida por golpes de faca pelo então companheiro. Quando a Polícia Militar chegou ao local do crime, a casa da mulher de 46 anos, ela estava na rua, com perfurações pelo corpo e coberta de sangue.Depois de perceber a discussão e tentar acabar com a briga, outro homem, de 26 anos, também foi esfaqueado. Aos policiais, a vítima contou que é dono de um bar perto da casa da mulher e, no momento em que varria o lugar, percebeu o autor perseguir a namorada e desferir os golpes de faca. Ao pedir que parasse com as agressões, foi atingido.O agressor foi abordado enquanto ainda estava na residência da vítima, e estava com várias manchas de sangue pelo corpo, além de fios de cabelo da mulher no antebraço. Depois de mostrar aos militares onde estava a arma do crime, relatou que começou a discutir com a companheira por causa de uma "instabilidade emocional vivenciada por ela devido ao uso de drogas".Defendendo sua versão, o homem disse que partiu da mulher a intenção de feri-lo. Como relatou, ela teria o ameaçado com a faca e, para se defender, conseguiu desarmá-la, prosseguindo com as facadas. Em relação ao outro ferido, o autor contou que o viu com a vassoura da mão e, com medo de ser agredido, também o golpeou. Logo depois, foi para a casa da namorada para se abrigar, com receio de ser linchado.A mulher foi levada para o hospital Risoleta Neves, com ferimentos na coluna cervical, tórax e glúteo. O rapaz sofreu escoriações na perna, assim como o autor, os dois foram levados ao mesmo hospital. A ocorrência foi registrada na delegacia de mulheres.