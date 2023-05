Homem morre em batida entre carros e caminhão na Grande BH

Acidente aconteceu no KM 7, da LMG 855, na Estrada do Engenho, na Zona Rural de Jaboticatubas (foto: Pixabay / Repródução ) Um homem morreu em um acidente envolvendo três veículos, no KM 7, da LMG 855, na Estrada do Engenho, na Zona Rural de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste sábado (29/4).

Uma pessoa que estava no acidente informou à reportagem do Estado de Minas, que o motorista do Uno fez uma ultrapassagem incorreta. Durante a manobra, ele acabou colidindo com a frente do caminhão, que passava na pista do sentido contrário.

Com a força do impacto, o Uno capotou diversas vezes, batendo, também, na lateral do terceiro veículo, que teria sido ultrapassado de forma irregular. Ainda segundo informações de um dos envolvidos na ocorrência, apenas o homem que morreu se feriu.

Além disso, parentes da vítima, que estiveram no local, informaram que ele havia ingerido bebida alcoolica, antes de dirigir. O homem teria quebrado o pescoço. As polícias Militar e Civil foram acionadas.