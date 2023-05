Contagem: pronto-atendimento do Hospital Lifecenter é inaugurado

Com investimento de, aproximadamente, R$23 milhões, Pronto Atendimento do Hospital Lifecenter, em Contagem, é inaugurado (foto: Life Center/Divulgação)









A unidade dispõe de nove consultórios para o PA, dois leitos de emergência, nove leitos de observação, 28 leitos de medicação e hidratação, 10 leitos de inalação, seis leitos de recuperação pós-anestésico, sala de pequenos procedimentos, sala de gesso, sala de curativos, modernos laboratórios, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), raio-X, salas de endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia, tomografia, sala de métodos gráficos e brinquedoteca. O pronto-atendimento (PA) do hospital tem capacidade para cirurgias e pequenos procedimentos ambulatoriais, além de pronto-socorro adulto e infantil 24 horas.

Atendimento para diversas especialidades médicas

O PA atenderá especialidades médicas diversas como clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ortopedia. O Lifecenter atenderá não só os beneficiários do Hapvida NotreDame Intermédica, mas também de outros planos de saúde.





“O Hospital Lifecenter é mais uma conquista que oferecemos aos mineiros. Com a nova unidade, aumentamos nossos níveis de atendimento com qualidade e excelência na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nossas equipes estão prontas para oferecer assistência personalizada e humanizada com alto nível de resolutividade, tecnologia de ponta e os mais avançados protocolos médicos do grupo”, destaca Anderson Nascimento, vice-presidente de operações da regional II, do Hapvida Notredame Intermédica.











Há um projeto de expansão para transformar o Lifecenter Contagem em um hospital geral e maternidade

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) reúne quase seis milhões de pessoas. A maior preocupação dessa população, nos últimos tempos, é a saúde, seguida pela educação, segundo pesquisa encomendada pela Câmara Municipal de BH ao Instituto Resultado - Pesquisa e Assessoria Ltda., divulgada em dezembro de 2022. Diante disso, o Grupo Hapvida Notredame Intermédica abriu as portas do Hospital Lifecenter, em Contagem.