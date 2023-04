Maternidade de BH inaugura novo andar nesta quarta

Atendimento conta com 36 leitos disponíveis (foto: Samuel Gê)

Sempre atenta à modernização de protocolos em saúde e cuidados com as pessoas, a Rede Mater Dei de Saúde inaugura mais um andar focado no. O 11º andar do Mater Dei Santo Agostinho, em Belo Horizonte, foi completamente reformado e reformulado para integrar a nova maternidade - inaugurada em 2022. Agora além de um pronto socorro que funciona 24 h por dia com três ou mais obstetras à disposição da parturiente, 6 salas de parto, temos também 36 leitos disponíveis somente para a maternidade no Mater Dei Santo Agostinho."A ampliação da Maternidade dofoi pensada para atender às demandas de médicos obstetras e suas pacientes, ampliando ainda mais o serviço de maternidade, oferecendo segurança assistencial com protocolos bem definidos, da gestão ao parto. Somos referência em ginecologia e obstetrícia, ofertando atendimentos diferenciados desde o início da gestação, para fazer todo o acompanhamento de mãe e bebê, além de pronto-socorro ginecológico e obstétrico 24h", explica Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei.Desde antes de se tornar comum nos hospitais do Brasil, a maternidade Mater Dei sempre valorizou que o bebê ficasse com a mãe em tempo integral após o nascimento. Além dos quartos e leitos comuns, há a possibilidade de a gestante optar pelo quarto PPP - onde é possível realizar o parto vaginal, com banheira disponível e usufruir da cromoterapia no momento do trabalho de parto, o que auxilia no controle da ansiedade e no alívio da dor, promovendo aconchego e tranquilidade. A Maternidade conta ainda com um Bloco Obstétrico e com o suporte de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Adulta e Neonatal.A Maternidade dispõe de apartamentos modernizados, suites e quartos PPS, com painéis, cor, iluminação e climatização aconchegantes, com o objetivo de trazer o aconchego de casa para o ambiente hospitalar, com toda a retaguarda e segurança de uma rede hospitalar de alta complexidade, importante para momentos de urgência e emergência que podem ocorrer durante um trabalho de parto, minimizando riscos importantes e garantindo o melhor desfecho para o binômio materno-fetal."Temos como valores o calor humano, ter gente que faz a diferença na vida das pessoas, fazer seguro e bem-feito, sermos inovadores e pioneiros, e apresentarmos resultados nas mais diversas perspectivas, incluindo a assistencial, para todos. Todos estes valores estão dentro dos projetos das Maternidades da Rede Mater Dei de Saúde pelo Brasil afora, agora ampliado no Mater Dei Santo Agostinho, onde tudo começou. Fizemos e continuamos a fazer história na obstetrícia nacional", pontua Márcia Salvador Geo, Vice Presidente Assistencial e Operacional e Coordenadora da equipe de Ginecologia e Obstetrícia da Rede Mater Dei. O Mater Dei Santo Agostinho também é certificado pela, a mais reconhecida no mundo.O 11º andar que vai ser inaugurado está estruturado com 17 leitos, sendo duas suítes PPPs; suítes padrão e master e apartamentos PPPs. A Maternidade Mater Dei tem equipes multidisciplinares disponíveis 24h para atender à paciente grávida e realizar o parto, seja no andar de internação, quando indicado, ou no Centro Obstétrico da Unidade.Ao longo de seus mais de 40 anos de atuação, a Rede Mater Dei vem construindo um modelo que alinha a infraestrutura composta por instalações modernas e equipamentos de ponta, para que as melhores equipes possam atuar com alta performance e com o acolhimento que todos os pacientes merecem. Em 2022, abriu o 12º andar com novas instalações para as mulheres e seus bebês e, agora, dá sequência ao projeto, que vai proporcionar mais conforto para mãe, recém-nascido, acompanhantes e profissionais da área de saúde.