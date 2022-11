Campanha da Rede Mater Dei contra o câncer tem consultas e exames de graça

"Essa é uma ação social da Rede Mater Dei da qual nos orgulhamos e ela só existe porque conta com o apoio e a dedicação voluntária da nossa comunidade Mater Dei", destaca Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei (foto: Pedro Vilela/Agência i7)

Serão abertas no próximo sábado, 05/11, as inscrições para a 12ª Edição da Campanha Mater Dei na Luta Contra o Câncer para consultas e exames gratuitos, uma iniciativa da Rede Mater Dei de Saúde para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, os dois tipos que mais acometem mulheres e homens, respectivamente. As vagas são limitadas e estarão disponíveis até se esgotarem.