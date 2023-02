Dia Mundial do Câncer: Rede Mater Dei se mobiliza no alerta para a doença

O Hospital Integrado do Câncer da Rede Mater Dei foi criado com o objetivo de ser o melhor centro do Brasil para o diagnóstico, tratamento e acolhimento a pacientes com câncer (foto: Mater Dei/Divulgação)







Leia também:



“É um tema sério, que exige a nossa mobilização e atenção enquanto profissionais da saúde, responsáveis por alertar os cidadãos sobre a doença, com informações sobre diagnóstico, tratamentos e a importância da mudança nos hábitos de vida”, diz o presidente da



O presidente da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique Salvador, disse que o câncer exige mobilização e atenção dos profissionais da saúde, responsáveis por alertar os cidadãos sobre a doença (foto: Pedro Vilela/Agência i7)

Leia também: Minas Gerais é o segundo estado do Brasil com mais casos de câncer em 2023. “É um tema sério, que exige a nossa mobilização e atenção enquanto profissionais da saúde, responsáveis por alertar os cidadãos sobre a doença, com informações sobre diagnóstico, tratamentos e a importância da mudança nos hábitos de vida”, diz o presidente da Rede Mater Dei de Saúde , Henrique Salvador.

Atendimento humanizado



Criado com o objetivo de ser o melhor centro do Brasil para o diagnóstico, tratamento e acolhimento a pacientes com câncer, o Hospital Integrado do Câncer da Rede Mater Dei, em Belo Horizonte, foi o primeiro hospital neste formato em Minas. Por meio de um atendimento diferenciado e humanizado, os pacientes têm acesso, em um mesmo local, a oncologistas de todas as especialidades.

A ideia surgiu do entendimento de que uma equipe multidisciplinar centralizada é capaz de seguir uma mesma linha de cuidados, facilitando o fluxo do paciente oncológico, sem deixar de lado nossos pilares de humanização no atendimento com o que há de mais novo em termos de tecnologia e procedimentos para melhor acurácia dos tratamentos. Ou seja, caso seja necessário que médicos de outras especialidades atuem no tratamento, esses profissionais são prontamente mobilizados, viabilizando um atendimento ágil e de qualidade aos pacientes.







Quem passar em frente ao Hospital Mater Dei da Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, neste sábado (4), verá uma série de imagens projetadas nas paredes da unidade alusivas ao Dia Mundial do Câncer, data criada por iniciativa global da União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ampliar a conscientização e a educação mundial sobre a doença.