Com baixo estoque de sangue, cirurgias eletivas em Contagem são suspensas

Quem quiser ajuda pode doar sangue no hemocentro de Betim ou Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

As cirurgias eletivas nos hospitais públicos de Contagem estão suspensas a partir deste sábado (29/4). A medida foi tomada devido ao baixo estoque de sangue do município, que aconteceu em decorrência da situação precária no Hemominas, instituição que fornece o banco de sangue para a cidade.