Homem anda montado em búfalo pelo Centro de BH

Diferentão registrou todo o passeio com “Boi” em suas redes sociais. Ele começa mostrando que está na Praça Sete, no coração da cidade, e afirma que “até agora a polícia não falou nada”. Com jeito bem mineiro, o influenciador passa pelas principais ruas e avenidas do Centro de BH e vai aos principais pontos como: Shopping Cidade, Rodoviária e Shopping Oiapoque.

“Ele (Boi, o búfalo) adorou os cavalos (da Polícia Militar), mas os cavalos não gostaram dele não. ‘Tô’ com a Polícia Militar me seguindo ali, dando apoio, qualquer coisa. ‘Tô’ chegando aqui na rodoviária, ‘ó’”

Nas redes sociais, moradores da cidade fazem piada com fato inusitado e aumento da passagem de ônibus (foto: Arquivo Pessoal )

Mais passeio

Neste sábado (29/4), Diferentão e seu “pet” foram vistos novamente no Centro da cidade. Dessa vez, eles fizeram uma paradinha na Igreja São José. Pelos stories, o boiadeiro afirmou que o padre da paróquia iria abençoar a ele e ao Boi.





Mais tarde, em direção ao Shopping Cidade, a dupla encontrou a cavalaria da PMMG novamente. Mas, ao contrário do dia anterior, os cavalos da polícia se assustaram com o búfalo, que tranquilo continuou seu caminho. Apesar do susto, nada aconteceu.

“Passagem cara”

O passeio também foi flagrado por quem passava pela Avenida Amazonas, próximo à Praça Sete, no coração da cidade. Em um vídeo publicado na conta de Instagram “BH da Zueira”, é possível ver a reação dos pedestres, ao darem de cara com o animal.





“Isso aqui é o centro de Belo Horizonte, viu gente. Cara andando de búfalo no meio do centro, ‘cê’ tá doido. ‘Ê’ Belo Horizonte danada, ‘sô’”, disse o homem que gravou as imagens.





Na publicação, os seguidores da página brincaram sobre o preço da passagem dos ônibus na cidade, recentemente ajustada de R$ 4,50 para R$ 6. A mais cara do país. “O move estragou teve que usar outro meio de transporte”, disse uma pessoa. “O que o aumento da passagem não faz né”, comentou a outra.