Homem mata mulher, coloca fogo em casa e se mata na região Oeste de BH

Polícia suspeita que crime foi u feminicídio seguido de suicídio (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um casal, de 49 e 54 anos, foi encontrado morto e carbonizado na manhã deste sábado (29/4), no bairro Nova Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo os dados recolhidos pela Polícia Militar, o crime foi um feminicídio seguido de suicídio. Na manhã de hoje, a PM foi chamada para ir à Rua Oscar Negrão de Lima depois que o casal foi encontrado morto em um dos quartos de uma casa.

Havia fumaça no local e, segundo o boletim de ocorrência, o imóvel estava com a temperatura elevada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o rescaldo.

No quarto incendiado, o homem foi encontrado morto com uma facada no pescoço, deitado em cima do corpo da mulher, que também foi esfaqueada no mesmo lugar. No chão, havia uma faca ensanguentada.

Segundo testemunhas, a mulher, de 49 anos, iniciou o relacionamento com o suspeito, de 54, há três meses. Na noite de ontem, ela telefonou para uma amiga para contar que terminou o namoro porque o homem era agressivo e ciumento.

Com as informações levantadas, a polícia acredita que o homem, por não aceitar o fim do relacionamento, esfaqueou a mulher, ateou fogo na residência e se matou em seguida.

O homem tem passagens na polícia por estupro, tráfico de drogas e há medida protetiva em favor de uma irmã.

A perícia foi acionada e os corpos foram removidos para o IML. A Polícia Civil vai investigar o caso.