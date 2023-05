Acidente envolvendo motocicleta e carro deixa feridos em Contagem

Acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Giovanni José Giotti e Nabor Campos (foto: Google Street View/Reprodução)

Um grave acidente assustou moradores do bairro Novo Eldorado, em Contagem, na Grande BH, na noite dessa sexta-feira (28/4). A batida envolveu um carro e uma motocicleta.O condutor da moto, de 39 anos, informa a polícia, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória quando chegou ao cruzamento entre as ruas Giovanni José Giotti e Nabor Campos, por volta das 20h, e foi atingido por um Ford K, dirigido por um jovem de 22 anos.Com a força da colisão, o motociclista foi jogado contra a parede de um imóvel, onde cinco jovens conversavam. Os cinco, com idade entre 14 e 19 anos, também ficaram feridos.Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para atender ao chamado. Três vítimas ficaram presas embaixo do carro, que precisou ser erguido para o socorro.Tanto o motociclista quanto o motorista do automóvel foram submetidos ao teste do bafômetro. Para o primeiro, o resultado apontou 0,06% de álcool no sangue, o que não é considerado crime. Para o segundo, ficou aferida ausência de álcool no organismo.O condutor do veículo foi direcionado ao Hospital Municipal de Contagem, e os jovens feridos, para a UPA da cidade. O motociclista não precisou de atendimento médico.