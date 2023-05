Incêndio já consumiu mais de 'um caminhão-pipa' de água em cidade mineira

Incêndio já consumiu água suficiente para um caminhão-pipa e meio (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

As chamas estão resistindo ao combate por encontrar madeira como combustível (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Bombeiros lutam desde a madrugada deste sábado (29/4) contra um incêndio que consome um galpão em Simonésia, na Zona da Mata mineira. Até o momento já se usou mais de 29 mil litros de água, o equivalente a um caminhão-pipa e meio.Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo começou em um maquinário utilizado para a secagem de café na edificação que fica na avenida Governador Valadares, no Centro, mesma via da prefeitura da cidade de 19,8 mil habitantes.De acordo com a corporação, a guarnição enviada ao local tem dificuldades devido à grande concentração de material combustível encontrado em estoque, predominantemente pilhas de madeira que tornam o fogo mais intenso e duradouro.Ainda segundo informações do CBMMG, a proprietária do local tenta trazer maquinário pesado para remover o estoque de madeira e, assim, reduzir o combustível que alimenta o fogo.