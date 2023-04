Telhado de casa desaba durante incêndio em BH

Devido à queda de parte da estrutura, a Defesa Civil da capital foi acionada (foto: CBMMG / Divulgação )

O telhado de uma casa no bairro Nova Cachoeirinha, na região Noroeste de Belo Horizonte, caiu, consequência de um incêndio que atingiu a residência nesta quarta-feira (19/4). Apesar do dano no imóvel, ninguém ficou ferido.