Detran ainda analisa documentos de empresas que farão vistoria veicular

Após a alteração, as Empresas Credenciadas de Vistoria farão a verificação da autenticidade da identificação do veículo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press ) A identificação veicular feita pela Polícia Civil em casos de transferência de propriedade e alteração de dados do carro, que seria passada para empresas terceirizadas, ainda não tem data para começar. A mudança do prestador do serviço deveria ter começado em 1º de abril, mas ainda não foi concretizada devido à demora no credenciamento das empresas.





processo de transferência começou no dia 23 de janeiro deste ano . Após a alteração, as Empresas Credenciadas de Vistoria farão a verificação da autenticidade da identificação do veículo, além da documentação, da legitimidade da propriedade e de saber se o carro dispõe dos equipamentos obrigatórios e das características originais.









No entanto, antes que o novo método seja implantado em todo o estado, um projeto piloto será lançado em três cidades mineiras, que ainda não foram definidas.





Mesmo assim, o Detran não informou quando o serviço vai começar a ser prestado. A mudança deverá ocorrer após o credenciamento das Empresas de Tecnologia da Informação de Vistoria (ETIV) e das Empresas de Formação de Vistoriadores (EFV).

As ETIVs serão as empresas responsáveis pelo provimento de tecnologia com vistas ao gerenciamento, à conferência e à integração da vistoria de identificação veicular. Já as EFVs serão responsáveis pela formação inicial teórica e prática dos vistoriadores que integram o corpo técnico das Empresas Credenciadas de Vistoria (ECV).





“Outros detalhes serão publicizados em momento oportuno, depois do término da análise das documentações enviadas pelas empresas interessadas no processo de credenciamento”, informou o departamento.